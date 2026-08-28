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28 августа, 16:18

Путин лично протестировал новую Volga

Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

Президент России Владимир Путин решил лично протестировать автомобиль Volga во время посещения нового производства в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Путин решил лично протестировать продукцию Volga. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Глава государства ознакомился с выпускаемыми на предприятии машинами, после чего сел в автомобиль, чтобы оценить продукцию возрождённого российского бренда. Автомобили Volga выпускает компания «Производство легковых автомобилей» на площадке бывшего завода Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальные продажи машин стартовали 19 июня 2026 года.

Автографы и фото на льду: Путин встретился с юными хоккеистами в Нижнем Новгороде
Автографы и фото на льду: Путин встретился с юными хоккеистами в Нижнем Новгороде

Ранее сообщалось, что Путин в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород посетил площадку по выпуску автомобилей бренда Volga. В линейку сейчас входят три модели — кроссоверы K50 и K40, а также бизнес-седан C50.

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Наталья Демьянова
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