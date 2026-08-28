Путин встретится с Пашиняном в Бишкеке

Президент России Владимир Путин 1 сентября проведёт двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Бишкеке. Переговоры анонсировал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что после выборов в Армении лидеры двух стран уже общались, поэтому предполагаемая тематика предстоящего разговора сторонам понятна.

«Предстоит беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. После выборов в Армении наши лидеры уже общались, примерно понятно, о чем будет речь», — заявил Ушаков.

Накануне Никол Пашинян объяснил отсутствие России среди стратегических партнёров в новой программе правительства Армении, связав это решение с событиями на армяно-азербайджанской границе в 2022 году и претензиями Еревана к ОДКБ.