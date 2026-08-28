Россия примет председательство в ШОС в 2027–2028 годах
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Россия примет председательство в Шанхайской организации сотрудничества в 2027–2028 годах. Перед Москвой руководящие функции в объединении перейдут к Пакистану, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Смена председателя произойдёт после завершения нынешнего саммита ШОС. Следующим страной-председателем станет Исламская Республика Пакистан.
Уже после пакистанского периода очередь перейдёт к России. По словам Ушакова, российское председательство рассчитано на 2027–2028 годы. Следующий саммит ШОС также пройдёт в Пакистане.
Напомним, ранее Владимир Путин утвердил создание организационного комитета, который займётся подготовкой председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2027–2028 годах. Главой комитета назначен помощник президента Юрий Ушаков. Структура будет координировать работу федеральных и региональных органов власти, а также организаций, участвующих в подготовке мероприятий ШОС.
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