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Регион
28 августа, 16:26

Россия примет председательство в ШОС в 2027–2028 годах

Обложка © Владислав Ногай/ТАСС

Обложка © Владислав Ногай/ТАСС

Россия примет председательство в Шанхайской организации сотрудничества в 2027–2028 годах. Перед Москвой руководящие функции в объединении перейдут к Пакистану, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Смена председателя произойдёт после завершения нынешнего саммита ШОС. Следующим страной-председателем станет Исламская Республика Пакистан.

Уже после пакистанского периода очередь перейдёт к России. По словам Ушакова, российское председательство рассчитано на 2027–2028 годы. Следующий саммит ШОС также пройдёт в Пакистане.

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Напомним, ранее Владимир Путин утвердил создание организационного комитета, который займётся подготовкой председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2027–2028 годах. Главой комитета назначен помощник президента Юрий Ушаков. Структура будет координировать работу федеральных и региональных органов власти, а также организаций, участвующих в подготовке мероприятий ШОС.

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Юлия Сафиулина
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