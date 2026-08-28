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28 августа, 16:25

Хавбек ЦСКА Кисляк получил травму и не смог доиграть матч с «Акроном»

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Хавбек московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк не смог доиграть встречу шестого тура Российской премьер-лиги против тольяттинского «Акрона» из-за травмы.

Повреждение ноги футболист получил уже на 16-й минуте. Продолжить игру он не сумел и ушёл с поля вместе с врачами. Тренер армейцев Дмитрий Игдисамов заменил его на Данилу Козлова.

Самарский стадион «Солидарность Самара Арена» стал ареной для сегодняшнего поединка. Первые 45 минут не выявили лидера — команды обменялись голами и ушли на отдых при ничейном счёте 1:1.

К слову, неделей ранее, 22 августа, в рамках пятого тура ЦСКА уже доказывал свой характер: на «ВЭБ Арене» красно-синие сломили сопротивление московского «Локомотива» в ярком матче, вырвав победу со счётом 3:2.

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Ранее сообщалось, что в составе армейцев серьёзно травмировался защитник Мойзес. Пресс-служба клуба подтвердила, что у бразильца обнаружен разрыв передней крестообразной связки. Повреждение он получил ещё в игре четвёртого тура против воронежского «Факела», но доиграл встречу до конца. Подробности о возможной операции и сроках восстановления в клубе обещали раскрыть позже.

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Вероника Бакумченко
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