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28 августа, 16:41

ВСУ обстреляли центральную площадь и жилые дома в Каменке-Днепровской

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Украинские военные обстреляли из артиллерии прифронтовой город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Как сообщили в мессенджере «Макс» представители администрации муниципального округа, под удар попали центральная площадь и соседние жилые здания.

В частных домах взрывной волной выбило стёкла, посекло стены, пробило крыши и разрушило ограждения. На центральной площади пострадали детская площадка и часть брусчатки.

По данным местных властей, обошлось без жертв и раненых среди жителей.

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Ранее сообщалось, что более 12 тысяч абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа остались без электричества после очередной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Отмечалось, что отключения затронули город Каменку-Днепровскую.

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Вероника Бакумченко
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