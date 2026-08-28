ВСУ обстреляли центральную площадь и жилые дома в Каменке-Днепровской
Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Украинские военные обстреляли из артиллерии прифронтовой город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Как сообщили в мессенджере «Макс» представители администрации муниципального округа, под удар попали центральная площадь и соседние жилые здания.
В частных домах взрывной волной выбило стёкла, посекло стены, пробило крыши и разрушило ограждения. На центральной площади пострадали детская площадка и часть брусчатки.
По данным местных властей, обошлось без жертв и раненых среди жителей.
Ранее сообщалось, что более 12 тысяч абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа остались без электричества после очередной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Отмечалось, что отключения затронули город Каменку-Днепровскую.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.