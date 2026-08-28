Путин процитировал Менделеева, говоря о достижениях российских новаторов

Президент России Владимир Путин процитировал Дмитрия Менделеева, говоря о традициях отечественного новаторства и современных российских разработках. Это произошло на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив в Нижнем Новгороде.

Глава государства напомнил, что 130 лет назад, в 1896 году, здесь прошла Всероссийская промышленная и художественная выставка. На ней были представлены разработки Александра Попова, Владимира Шухова и других российских учёных и инженеров.

Путин привёл слова Менделеева о том, что выставку нужно было не просто осматривать, а изучать и осмысливать.

«На каждом шагу встречается всё новое, иное, неожиданное, поучительное, притом своё и часто передовое», — процитировал учёного президент.

По словам Путина, эта мысль остаётся актуальной и сегодня. Во время осмотра выставки участников и победителей конкурса российских брендов «Знай наших» ему представили отечественные разработки, которых пока нет у конкурентов.

Президент отметил, что и сейчас на Стрелке, на пересечении Оки и Волги, обсуждаются проекты, способные повлиять на развитие России на десятилетия вперёд.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород посетил площадку по выпуску автомобилей бренда Volga. В линейку сейчас входят три модели — кроссоверы K50 и K40, а также бизнес-седан C50.