«Буквально одним пальцем»: Путин восхитился управляемостью новой Volga

Президент России Владимир Путин после тест-драйва новой Volga похвалил плавность хода автомобиля, тишину в салоне и лёгкость управления. Кадры с оценкой главы государства публикует Telegram-канал «Юнашев Live».

«Очень хорошо, мягко идёт машина. В салоне тихо, управляется очень хорошо, буквально одним пальцем», — сказал Путин.

Тест-драйв состоялся во время посещения президентом площадки по производству автомобилей Volga в Нижнем Новгороде.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин приехал на завод по производству Volga в Нижнем Новгороде. Выпуск авто возрождённого бренда организовала компания «Производство легковых автомобилей» на территории бывшего предприятия Volkswagen. Сейчас в линейку входят кроссоверы K50 и K40, а также бизнес-седан C50, продажи которых стартовали 19 июня 2026 года. Посещение производства стало одним из пунктов рабочей поездки президента в Нижегородскую область.