Медведев призвал развивать российские технологии без «железного занавеса»

Россия должна развивать собственные технологические решения, но при этом не отгораживаться от внешнего мира. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на Фестивале новых медиа.

По его словам, стране необходимо вкладываться сразу в несколько направлений — отечественное оборудование, программное обеспечение и собственные медийные продукты.

«Нужно вкладываться и в своё железо, и в свой софт, и в свои медийные продукты», — сказал Медведев.

При этом зампред Совбеза выступил против создания технологической изоляции страны.

«Отгораживаться бетонной стеной, создавать файервол или железный занавес, во-первых, не нужно, а во-вторых, это будет непродуктивно», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин, приветствуя участников III Фестиваля новых медиа, подчеркнул важность развития отечественных интернет-ресурсов, социальных сетей, блогов и мессенджеров. Президент также отметил роль российских СМИ в укреплении общества и продвижении традиционных ценностей, особенно среди молодёжи.