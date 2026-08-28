Глава Приднестровья предупредил о катастрофе при взрыве склада в Колбасне

Взрыв даже одного хранилища на складах боеприпасов в приднестровской Колбасне может обернуться катастрофой для ближайших населённых пунктов и затронуть Рыбницу. Такую оценку дал глава Приднестровья Вадим Красносельский, отвечая на вопрос РИА «Новости».

Заявление прозвучало после отчёта Службы информации и безопасности Молдавии. Её директор Александр Мустяцэ 21 августа утверждал, что возможный взрыв находящихся в Колбасне боеприпасов не приведёт к катастрофе для региона.

«Конечно, боеприпасы не могут взорваться все вместе взятые сразу. Я так предполагаю. Но взрыв даже отдельно взятого хранилища – это уже будет катастрофа для близлежащих населённых пунктов и, может быть, для города Рыбницы. Понимаете? И, наверное, это должны оценивать специалисты, соответствующие», — сказал Красносельский.

Глава Приднестровья выступил за сокращение запасов в Колбасне. Делать это, по его мнению, необходимо по заранее согласованному алгоритму и на основе соответствующих договорённостей.

Красносельский напомнил, что вопрос сокращения арсенала обсуждался с российским военным руководством ещё в 2019 году. По его словам, тогда договорённости не получили дальнейшего развития.

Сейчас решение проблемы осложняют боевые действия на Украине и отсутствие переговорного процесса между Москвой и Кишинёвом. Красносельский считает, что молдавским властям следует обсуждать дальнейшую судьбу боеприпасов с Россией как их собственником.

В апреле 2026 года секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу уже предупреждал об угрозе катастрофы в случае попытки захвата складов в Колбасне. По его словам, значительная часть находящихся там боеприпасов хранится почти четыре десятилетия, а возможный инцидент способен привести к многочисленным жертвам и экологическим последствиям регионального масштаба.