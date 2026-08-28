Не только электричество: Путин рассказал, за какими автомобилями будущее

Будущее автомобильного транспорта, вероятнее всего, связано с гибридными моделями. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал во время общения с рабочими на предприятии в Нижнем Новгороде.

Глава государства отметил, что даже в Европе сейчас обсуждают, насколько оправданной была ставка преимущественно на электрический транспорт.

«Эксперты в той же самой Европе размышляют о том, правильно ли они сделали, что все вкладывали именно в электротранспорт. Сейчас там большой вопрос возникает», — сказал Путин.

По его мнению, дальнейшее развитие отрасли может пойти по пути сочетания разных технологий.

«Будущее, скорее всего, за гибридным транспортом. А для нас газомоторное [топливо], как мне кажется, наиболее перспективно», — отметил президент.

Заявление прозвучало во время рабочей поездки Путина в Нижний Новгород. В программу визита вошло в том числе знакомство с производственной площадкой, где собирают автомобили Volga.

Во время нынешней поездки Путин также осмотрел выставку российских технологических компаний — участников конкурса «Знай наших». В 2026 году технологические бренды впервые выделили в отдельное направление конкурса, а одной из ключевых тем экспозиции стала автономность отечественных решений.