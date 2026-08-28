ЦСКА опять не смог победить «Акрон» — второй раз за десять дней

Московский ЦСКА сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Армейцы открыли счёт на 13-й минуте благодаря голу Лусиано Гонду. Спустя десять минут Йомар Роча восстановил равновесие.

Во втором тайме «Акрон» вышел вперёд после мяча Жилсона Беншимола на 66-й минуте. ЦСКА ответил на 77-й — отличился Энрике Кармо.

Уже в начале встречи армейцы лишились Матвея Кисляка. Один из лидеров команды получил травму и не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел Данила Козлов.

После шести туров ЦСКА набрал 12 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. «Акрон» с тремя очками идёт 15-м и пока не одержал ни одной победы в новом сезоне чемпионата.

Следующий матч ЦСКА проведёт 5 сентября против петербургского «Зенита». «Акрон» днём позже сыграет с «Оренбургом».

Неделей ранее ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 3:2 и после пяти туров поднялся на второе место в таблице РПЛ. Тогда армейцы ещё не знали поражений в чемпионате — три победы и две ничьи.