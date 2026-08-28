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28 августа, 17:57

Луганская львица Сима отправилась в новый дом в Ярославле

Львица Сима, которую нашли на улице в Луганске, уехала в Ярославль, где станет подопечной местного цирка. О начале её поездки пишет ЛуганскИнформЦентр.

Видео © Telegram/МЛНР LIVE ЛУГАНСК | НОВОСТИ

В столице ЛНР малышка провела больше месяца. За пять недель её обследовали, выходили и постепенно помогли привыкнуть к людям. Теперь Симе предстоит провести в дороге почти 20 часов. После прибытия львицу поместят на карантин.

Затем её познакомят с новой семьёй — львами и тиграми, которые уже живут в Ярославском цирке. Работать с Симой будет известный дрессировщик Виталий Смолянец. Под его руководством молодая львица начнёт осваиваться в цирке.

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История Симы получила огласку в июле. Life.ru рассказывал, что военный спас львёнка в зоне СВО и привёз в Луганск. Мужчина не собирался держать детёныша дома и планировал передать его в зоопарк или специализированный заповедник.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николь Вербер
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