Москвичке выписали штраф за парковку чужой машины в Чебоксарах

Москвичке пришёл штраф за неправильную парковку в Чебоксарах, хотя сама женщина утверждает, что никогда не бывала в Чувашии. Более того, на приложенном к постановлению снимке запечатлён совсем другой автомобиль, сообщает Baza.

Москвичку оштрафовали за парковку чужой машины. Фото © Telegram / Baza

Заплатить ей предписали 2250 рублей за остановку под запрещающим знаком. Нарушение якобы совершено примерно в 700 километрах от её дома. В качестве доказательства приложили кадр с чёрной машиной, тогда как москвичке принадлежит белый Infiniti. Рассмотреть госномер автомобиля на снимке невозможно — его закрывает столб.

При этом в постановлении указано, что номер удалось установить после дополнительной проверки. Женщина попыталась оспорить штраф и указала на ошибочную идентификацию автомобиля. Однако 23 июня жалобу отклонили: проверяющие вновь сослались на дополнительное исследование материалов и посчитали фотографию подтверждением нарушения.

Ранее в Зеленограде суд оштрафовал местную жительницу за экстремистскую наклейку на её автомобиле. Правоохранители заметили припаркованную у дома машину с подозрительным стикером на заднем стекле. В ходе проверки выяснилось, что наклейка принадлежит 33-летнему сыну женщины. На ней были изображены символы, относящиеся к запрещённому сообществу. Сама женщина их значений не знала.