Российский самолёт Ил-76 МЧС РФ за восемь дней работы в Сербии сбросил на очаги пожаров более 1,2 тысячи тонн воды. Только 28 августа воздушное судно выполнило три вылета в район возгораний рядом с Враньем.

Ил-76 МЧС России сбросил на пожары в Сербии более 1,2 тысячи тонн воды. Видео © Telegram / РОССИЙСКО-СЕРБСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР

По данным Российско-сербского гуманитарного центра, за день на очаги пожаров было сброшено 126 тонн воды.

Всего с начала работы Ил-76 выполнил 29 вылетов и сбросил 1 218 тонн воды. Основная часть предыдущих вылетов пришлась на северо-восток Сербии, в том числе на район заповедника Делиблатска-Пешчара.

Накануне самолёт прошёл второе плановое техническое обслуживание на аэродроме базирования в Нише, поэтому вылеты в этот день не проводились. До техобслуживания Ил-76 успел выполнить 26 вылетов на тушение пожаров.

Российский Ил-76 подключился к тушению природных пожаров в Сербии 20 августа. Уже за первые четыре дня работы самолёт совершил 19 вылетов и сбросил 798 тонн воды, помогая сербским спасателям сдерживать огонь в труднодоступных районах.