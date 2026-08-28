Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по микроавтобусу под Белгородом

В селе Грузское Борисовского округа Белгородской области украинский беспилотник атаковал микроавтобус предприятия. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В результате удара погибли два человека.Ещё шесть человек получили ранения. Информация об их состоянии пока не приводится.

«В селе Грузское Борисовского округа дрон ВСУ атаковал микроавтобус предприятия. Два человека погибли, шесть получили ранения», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее Life.ru писал, что два человека пострадали из-за атак беспилотников в Белгородской области. Среди них 17-летняя девушка, чей автомобиль атаковал FPV-дрон в селе Бессоновка. Девушку с осколочными ранениями рук и грудной клетки доставили в детскую областную клиническую больницу. Раны оказались непроникающими, после лечения пострадавшую отпустили домой. В посёлке Октябрьский дрон атаковал мужчину. Он получил акубаротравму. После помощи в районной больнице пациента госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода.