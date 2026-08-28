Смертельное ЧП на ферме: Отец и сын погибли в цистерне с жидким навозом

72-летний Алан Форд и его 42-летний сын Рик погибли после падения в промышленную цистерну с жидким навозом на ферме в британском графстве Чешир. Об этом сообщает People со ссылкой на полицию.

Экстренные службы приехали на ферму в Астон-бай-Бадворте около 12:20 26 августа. Мужчин достали из резервуара, однако спасти их не удалось — обоих констатировали умершими на месте.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают полиция Чешира и британское Управление по охране труда и технике безопасности.

Алан Форд ранее возглавлял Чеширское сельскохозяйственное общество и только весной покинул должности председателя и директора. Его сын Рик также несколько лет входил в руководство организации.

В обществе выразили соболезнования семье погибших и отметили большой вклад отца и сына в жизнь местного фермерского сообщества.

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