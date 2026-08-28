Ещё один житель Британии умер от яиц с сальмонеллой

В Великобритании уже два человека умерли при вспышках сальмонеллы, которые связывают с импортными яйцами. Всего инфекцию обнаружили почти у 500 человек, следует из последних данных британских санитарных властей.

Самый крупный очаг насчитывает 259 заболевших, один человек умер. Ещё 38 случаев выявили во втором очаге, где также зарегистрирован один смертельный исход. Третий включает 177 заболевших, погибших среди них нет.

Все три вспышки специалисты расследуют одновременно. Анализы и данные о питании заболевших указывают, что источником инфекции могли стать яйца, ввезённые в Великобританию из-за рубежа. При этом страну происхождения продукции власти пока не называют.

Многие заболевшие незадолго до появления симптомов ели в кафе, ресторанах или покупали еду навынос. Данных о заражении яиц британского производства сейчас нет.