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28 августа, 19:00

«Думали, начинающий»: Путин пошутил о реакции работников автокластера на его поездку на Volga

Путин пошутил о реакции рабочих на его поездку за рулём новой Volga

Президент России Владимир Путин во время посещения нижегородского автокластера сам сел за руль новой Volga и проехал от одного цеха к другому. Реакцию работников предприятия глава государства встретил шуткой.

Путин пошутил о реакции рабочих на его поездку за рулём новой Volga. Видео © kremlin.ru

«Они испугались. Думали, что здесь начинающий. Не-не, всё в порядке», — сказал Путин, проезжая мимо сотрудников автокластера.

После поездки журналисты поинтересовались впечатлениями президента от автомобиля. Путин отметил тихий и мягкий салон, а управление назвал лёгким.

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Ранее в тот же день президент заявил, что будущее автотранспорта, скорее всего, связано с гибридными моделями. Для России при этом наиболее перспективным направлением он назвал газомоторное топливо.

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Обложка © kremlin.ru

Полина Никифорова
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