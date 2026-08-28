Смертельный реагент: Студент-аспирант погиб после контакта с плавиковой кислотой

Аспирант Университета Хоккайдо в японском Саппоро погиб после попадания на него плавиковой кислоты. Ещё двое студентов, которые бросились ему на помощь, получили лёгкие травмы, сообщил университет.

Инцидент произошёл утром 27 августа в здании факультета естественных наук. Пострадавшего доставили в больницу в сознании, однако позднее врачи констатировали его смерть.

Двое молодых людей, участвовавших в спасении аспиранта, также были госпитализированы. По данным вуза, их состояние опасений не вызывает.

Плавиковая кислота — высокотоксичный и едкий реагент. Фторид-ионы способны проникать глубоко в ткани и связывать кальций и магний, из-за чего при тяжёлом отравлении возможны опасные нарушения работы организма, в том числе сердечного ритма.

По данным местных СМИ, происшествие случилось не во время проведения эксперимента. После аварии корпус временно закрывали, а специалисты проводили обеззараживание.

Университет выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что вместе с компетентными органами выясняет причины и обстоятельства трагедии. В вузе пообещали опубликовать новую информацию после завершения проверки.

Ранее Life.ru писал о крупном ЧП на Амурском газохимическом комплексе, где после пожара число погибших выросло до 15 человек. Ещё десятки пострадавших оказались в больницах. Возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, а причины аварии сейчас устанавливает специальная комиссия.