Поисково-спасательные работы на Амурском ГХК завершены: погибли 15 человек

На площадке Амурского ГХК завершилась спасательная операция. Официально подтверждена гибель 15 человек: один из них был гражданином России, остальные 14 — иностранные специалисты. Все жертвы являлись работниками подрядных организаций.

В больницах продолжают находиться 39 пострадавших. В Свободненской межрайонной больнице проходят лечение 21 человек, ещё 9 пациентов размещены в Амурской областной клинической больнице. Девять наиболее тяжёлых больных были перевезены спецбортом санитарной авиации в Москву, где ими занимаются специалисты федеральных центров. Медики ведут непрерывный мониторинг состояния здоровья раненых, обеспечивая их всем необходимым.

Руководство предприятия приняло решение о дополнительных выплатах семьям скончавшихся рабочих и госпитализированным сотрудникам, помимо предусмотренной законом финансовой поддержки.

После завершения поисковых мероприятий по согласованию с МЧС начались аварийно-восстановительные работы. На участках, которые не были затронуты происшествием, строительно-монтажные и пусконаладочные процессы продолжаются в штатном порядке.

Параллельно специалисты следят за экологической обстановкой. Непрерывный контроль качества воздуха на территории комплекса, прилегающих землях и в городе Свободный показал отсутствие превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Как писал Life.ru, пожар произошёл 25 августа на вспомогательном участке установки пиролиза Амурского ГХК. Есть погибшие и пострадавшие. После происшествия на Амурском газохимическом комплексе следственные органы возбудили уголовное дело. Специальная комиссия устанавливает причины пожара.