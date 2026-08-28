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28 августа, 19:12

В Херсонской области после атаки БПЛА нарушено электроснабжение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yauheni Kazlou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yauheni Kazlou

В Херсонской области после атаки на энергетические объекты нарушено электроснабжение. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо со ссылкой на Министерство топливно-энергетического комплекса региона, перебои начались прошлой ночью.

Несколько украинских беспилотников достигли подстанций и повредили оборудование. Из-за этого без электричества осталась значительная часть региона. К аварийным работам уже приступили энергетики.

«Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. Энергетики делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей области. Называть время восстановления заранее не буду. Как только появится подтверждённая информация, сразу сообщу», — написал Сальдо.

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Ранее Life.ru писал, что в Черниговской области Украины объект энергоинфраструктуры получил повреждения после взрыва. Согласно «Черниговэнерго», обесточено около 7 тыс. абонентов в городе Прилуки. Характер повреждений и сроки восстановления электроснабжения пока не раскрываются.

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Тимур Хингеев
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