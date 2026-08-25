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25 августа, 05:25

Одесситы снова осталась без света и воды после схода очередной волны протестов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999

Часть Одессы одновременно осталась без электричества и водоснабжения из-за неполадок в энергетической инфраструктуре. О коммунальном сбое сообщает украинское издание «Страна».

По его данным, причиной отключений стала авария на одном из объектов энергетики. Какие именно районы затронул сбой и когда специалисты рассчитывают восстановить подачу ресурсов, пока не уточняется.

23 августа Life.ru сообщал об отключении воды в Одессе после аварии во внешних электросетях. Тогда без электричества остались насосные станции, из-за чего подача воды прекратилась в Приморском районе, а в Хаджибейском и Киевском упало давление.

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Проблемы с энергоснабжением в городе продолжаются не первую неделю. 13 августа Life.ru писал о стихийном протесте одесситов, которые перекрыли дорогу после шести суток без света. Ещё 9 августа авария оставила без электричества сразу несколько районов Одессы и остановила часть электротранспорта.

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Владимир Озеров
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