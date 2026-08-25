Одесситы снова осталась без света и воды после схода очередной волны протестов

Часть Одессы одновременно осталась без электричества и водоснабжения из-за неполадок в энергетической инфраструктуре. О коммунальном сбое сообщает украинское издание «Страна».

По его данным, причиной отключений стала авария на одном из объектов энергетики. Какие именно районы затронул сбой и когда специалисты рассчитывают восстановить подачу ресурсов, пока не уточняется.

23 августа Life.ru сообщал об отключении воды в Одессе после аварии во внешних электросетях. Тогда без электричества остались насосные станции, из-за чего подача воды прекратилась в Приморском районе, а в Хаджибейском и Киевском упало давление.