Галузин напомнил о тысячах нарушений перемирий со стороны Украины

Украинская сторона тысячи раз нарушала ранее объявленные режимы прекращения огня, заявил в интервью РИА «Новости» заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

По словам дипломата, опыт предыдущих перемирий показывает, что рассчитывать на соблюдение режима тишины со стороны Киева сложно.

«За время конфликта нами накоплен некоторый опыт того, как другая сторона относится к объявлявшимся ранее перемириям. Вместо соблюдения режима тишины ВСУ, напротив, методично и цинично наращивали количество атак», — сказал Галузин.

В качестве примера он привёл пасхальное перемирие. По данным Минобороны РФ, в апреле 2026 года было зафиксировано 6558 нарушений со стороны ВСУ. Годом ранее российское военное ведомство сообщало о 4900 таких эпизодах.

Ещё больше нарушений российская сторона зафиксировала во время режима прекращения огня в честь Дня Победы. В мае 2026 года Минобороны сообщило о 30 383 случаях, тогда как годом ранее речь шла о 14 043.

Галузин привёл эту статистику, говоря о перспективах новых договорённостей о прекращении огня. По его словам, Москва учитывает опыт предыдущих перемирий при оценке подобных инициатив.

Ранее Life.ru писал, что переговорный процесс по Украине сейчас фактически поставлен на паузу. Дмитрий Песков заявил, что новых идей по возобновлению диалога пока нет, хотя Москва сохраняет готовность обсуждать варианты урегулирования. В тот же день в МИД РФ сообщили, что предложений о новых переговорах от Киева или других сторон Россия не получала.