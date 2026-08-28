В Черновицкой области Украины раскрыли схему незаконной продажи органов

В Черновицкой области Украины правоохранители раскрыли схему, в которой сотрудники областного патологоанатомического бюро продавали ткани умерших людей производителям биоимплантов. Четырёх работников учреждения задержали. Об этом сообщил генпрокурор страны Руслан Кравченко.

«Правоохранители разоблачили схему незаконной торговли органами и тканями умерших людей на Буковине. Преступную деятельность организовали должностные лица Черновицкого областного патологоанатомического бюро. Каждый участник выполнял свою роль — от взаимодействия с родственниками умерших и подготовки фиктивной документации до непосредственного извлечения анатомических материалов и их дальнейшей логистики к заказчикам», — говорится в заявлении.

Из тел извлекали кожу, кости, сухожилия, роговицы и другие анатомические материалы. Затем их отправляли компаниям, выпускающим продукцию для хирургии и стоматологии. При этом лицензии на трансплантологическую деятельность у бюро не было. Чтобы скрыть реальные цели передачи тканей, участники схемы оформляли сделки как научно-медицинское сотрудничество или поставку сырья. С некоторыми покупателями договоров не заключали вовсе.

Согласие родственников получали под предлогом предоставления льгот на услуги. Людям предлагали бесплатно забальзамировать тело или организовать его хранение, однако о последующей продаже изъятых тканей им не сообщали. В материалах дела есть и более серьёзные эпизоды: в отдельных случаях родственники отказывались давать разрешение, но ткани всё равно извлекали.

Готовый биоматериал перевозили железной дорогой в специальных контейнерах с хладагентом. Правоохранители задокументировали отправку десяти коробок, а также отдельную передачу роговиц поездом Черновцы — Одесса. Заработок распределялся между участниками схемы. Часть средств официально перечисляли на счёт бюро по актам оказанных услуг, а дополнительную наличную выручку сотрудники регулярно получали через пункты обмена валют.

Задержанным вменяют незаконную торговлю анатомическими материалами человека, совершённую группой лиц по предварительному сговору. В бюро, автомобилях и домах подозреваемых прошли обыски.

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