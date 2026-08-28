Плёнки, рейдерство и $5,5 млн: НАБУ расширило дело экс-советницы Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение ещё одному фигуранту дела, связанного с бывшим заместителем главы офиса Владимира Зеленского Ириной Мудрой.

В НАБУ имя подозреваемого не раскрыли, назвав его влиятельным бизнесменом и бывшим депутатом Днепропетровского областного совета. Центр противодействия коррупции утверждает, что речь идёт о Василии Астионе, который неоднократно фигурировал на записях бюро.

По версии следствия, руководители преступной организации привлекли бизнесмена из-за его связей и влияния в судебной сфере. НАБУ считает, что он добивался решений хозяйственных судов в интересах связанных с группировкой компаний и лиц.

В бюро утверждают, что при его участии были захвачены два предприятия с активами на 248 млн гривен — около $5,5 млн.

Расследование против предполагаемой группировки НАБУ начало 19 августа. Следствие связывает её с рейдерскими захватами, махинациями с имуществом и легализацией преступных доходов.

В рамках дела обыски прошли у Ирины Мудрой и в главном офисе государственного Sense Bank. После разгоревшегося скандала Зеленский подписал указ об увольнении Мудрой.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о спецоперации НАБУ «Форрест Гамп», в рамках которой следствие заявило о схеме с легализацией 150 млн гривен и участии высокопоставленных фигурантов. В день начала операции Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с поста заместителя руководителя своего офиса. Позже Мудрую отправили в СИЗО на 60 суток с возможностью залога в 20 млн гривен. Часть этой суммы, по словам её адвоката, уже была внесена несколькими залогодателями.