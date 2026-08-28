Симоновский суд зарегистрировал дело против Михаила Фишмана*

Симоновский районный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении журналиста телеканала «Дождь»** Михаила Фишмана*. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Дело поступило в суд 28 августа. Дата первого заседания пока не назначена.

Фишману* вменяют участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России. Речь идёт о части 1 статьи 284.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Ранее Life.ru писал, что Минюст России внёс в реестр иностранных агентов комика Александра Незлобина*, а также ещё трёх человек — Марину Базылюк*, Константина Горожанко* и Алексея Мочалова*. В ведомстве заявили, что они распространяли материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также недостоверные сведения о решениях российских властей. В список также попали проект «Быть Или»* и информационный ресурс «Книгижарь»*.