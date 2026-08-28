Олимпийская чемпионка Ступак сообщила о скором рождении второго ребёнка

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак ждёт второго ребёнка. Радостной новостью 31-летняя спортсменка поделилась с подписчиками в соцсетях.

Лыжница опубликовала серию фотографий, на которых продемонстрировала округлившийся живот.

«Мы готовы поделиться с вами нашей прекрасной новостью. Моя прайм-эра мамы», — написала Ступак.

Юлия замужем за лыжником Никитой Ступаком. Супруги уже воспитывают сына Арсения, который родился в январе 2020 года.

Ступак стала олимпийской чемпионкой на Играх 2022 года, победив в составе сборной России в эстафете. Там же она завоевала бронзу в командном спринте.

Кроме того, на счету спортсменки две бронзовые медали Олимпиады 2018 года, а также две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира.

Ранее Life.ru писал, что актриса Энн Хэтэуэй столкнулась со слухами о «накладном» животе после публикации фотографий во время беременности. Звезда ответила на обсуждение ироничной фразой: «Накладные волосы, настоящий живот». Врач Асия Маула при этом объяснила, что форма и размер живота у беременных могут сильно отличаться и зависят от множества факторов, поэтому делать выводы по внешности некорректно.