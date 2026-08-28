Системы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Воронежем

Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Воронежем. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. При этом режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области.

Ранее в Минобороны РФ отчитались об уничтожении 112 украинских беспилотников самолётного типа за день. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым. Кроме того, часть беспилотников уничтожили над акваторией Чёрного моря.