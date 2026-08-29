Польского посла вызвали в МИД Азербайджана из-за сюжета TVP с критикой Баку

Посол Польши в Азербайджане Павел Радомский был вызван в азербайджанский МИД после выхода на телеканале TVP World сюжета с критикой Баку. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

«Чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Азербайджанской Республике Павел Радомский был вызван в МИД. В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с предвзятыми, необъективными и совершенно неприемлемые утверждениями, а также провокационным поведением ведущего во время эфира. В связи с этим другой стороне была вручена нота протеста», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что публикация подобного материала вызывает вопросы на фоне продолжающегося процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В Баку также указали на роль Азербайджана в усилиях по обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе. Размещение критического контента на финансируемом польским правительством общественном вещателе там назвали недружественным шагом, способным негативно отразиться на двусторонних отношениях.

«Польскую сторону призвали принять незамедлительные и эффективные меры для прекращения подобных провокационных кампаний, направленных против Азербайджана», — заключило ведомство.

Ранее в МИД Азербайджана заявили о готовности при необходимости поставлять природный газ Украине. Баку также рассматривает возможность использования украинских подземных газовых хранилищ. По словам министра Джейхуна Байрамова, такое сотрудничество могло бы укрепить энергетическую безопасность не только Украины, но и всего региона. Сейчас Азербайджан поставляет газ в 12 европейских стран, десять из которых входят в Евросоюз.