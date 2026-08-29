Защитник Макар подписал рекордный для НХЛ контракт с «Колорадо» на $136 млн

Канадский защитник Кейл Макар подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано на 8 лет и вступит в силу с сезона-2027/28. Среднегодовая зарплата 27-летнего игрока составит $20,4 млн, что является абсолютным рекордом лиги среди защитников. За весь срок действия контракта Макар заработает более $136 млн.

Макар находился в последнем году своего предыдущего шестилетнего контракта на $54 млн с кэпхитом $9 млн, подписанного в июле 2021 года. С 1 июля 2026 года «Эвеланш» получили право продлить соглашение с двукратным обладателем «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику НХЛ).

В минувшем сезоне 2025/26 хоккеист продемонстрировал выдающуюся результативность, набрав 79 очков (20 голов, 59 передач). Всего за карьеру в НХЛ защитник записал на свой счёт 507 очков в 470 матчах. Подписание контракта устраняет неопределённость вокруг будущего звезды «Колорадо» — ранее инсайдеры предупреждали, что клуб не может позволить себе затягивать переговоры и рисковать потерей игрока в статусе неограниченного свободного агента.

Ранее стало известно, что Александр Бурмистров спустя девять лет после возвращения в российский хоккей снова отправится в Северную Америку. 34-летний нападающий заключил соглашение с «Цинциннати Сайклонс» — клубом ECHL, который является фарм-командой «Торонто Мэйпл Лифс». Контракт рассчитан на сезон-2026/27. За семь сезонов в НХЛ игрок провёл 348 встреч и записал на свой счёт 101 результативное действие — 37 шайб и 64 передачи.