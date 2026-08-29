Сын бывшего тренера «Челси» погиб вместе с другом в ОАЭ

34-летний Кассиус Ньютон, сын бывшего футболиста и тренера «Челси» Эдди Ньютона, погиб вместе с другом во время похода в ОАЭ. Мужчины отправились в горную долину Вади-Накаб, где температура превышала 40 градусов, сообщает The Independent.

Кассиус и 33-летний Аран Мартинсон вышли на прогулку около семи утра 18 июля. Когда Ньютон перестал выходить на связь, его жена, находившаяся в Великобритании, сообщила о пропаже.

Поисковая группа обнаружила мужчин в нескольких километрах от их автомобиля. Они находились примерно в 350 метрах друг от друга. Обоих доставили в больницу Рас-эль-Хаймы, где позднее констатировали смерть.

Предварительной причиной смерти обоих названы остановка сердца и дыхания на фоне сильного перегрева и теплового стресса. Окончательные выводы должны быть сделаны после завершения расследования.

Кассиус Ньютон в молодости занимался футболом и был воспитанником академии «Челси». Его отец Эдди выступал за лондонский клуб, а после завершения карьеры вошёл в тренерский штаб команды.

«Челси» выразил соболезнования семье погибшего, заявив, что клуб потрясён смертью бывшего игрока академии.

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