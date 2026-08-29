Reuters: Тайвань готовит архипелаг Пэнху к вторжению Китая

Пескадорские острова могут стать первой целью Китая при попытке вторжения на Тайвань, из-за чего Тайбэй решил укрепить оборону. Расположенный примерно в 50 км от его юго-западного побережья архипелаг перекрывает один из ключевых маршрутов через Тайваньский пролив и способен превратиться в передовой рубеж обороны острова. Об этом пишет Reuters.

На учениях Han Kuang 10 августа тайваньские военные отработали отражение морского десанта. Танки вели огонь по условным силам противника, пока артиллерия и миномёты прикрывали побережье. Одновременно на островах впервые развернули мобильные пусковые установки противокорабельных ракет Hsiung Feng.







Военные эксперты, которых опросило агентство, считают расположение Пэнху одним из главных преимуществ архипелага. С островов можно атаковать корабли, направляющиеся к Тайваню, а дальнобойные ракеты способны угрожать районам сосредоточения китайских войск ещё до их выхода в море. Поэтому Пекину в случае операции пришлось бы либо захватывать Пэнху, либо подавлять размещённые там средства поражения.

Тайвань одновременно готовит архипелаг к затяжному кризису. В июле здесь сформировали первое подразделение беспилотников, а местных жителей обучают гражданской обороне. В Магуне, крупнейшем городе Пэнху, проводятся тренировки на случай блокады и боевых действий, власти создают запасы продовольствия и медикаментов.

В случае блокады Пэнху могут быстро столкнуться с нехваткой поставок с главного острова Тайваня. При этом Пэнху уже давно рассматривается как удобный плацдарм для операций против Тайваня: архипелаг с естественной гаванью использовался в военных кампаниях на протяжении веков.

В одном из прошлогодних штабных сценариев Пэнху условно перешли под контроль китайских войск уже через сутки после начала массированных ударов по Тайваню. Однако американский военный аналитик Иэн Истон считает, что в реальном конфликте захват архипелага может обернуться для НОАК тяжёлым испытанием.

Ранее Life.ru писал, что Тайвань рассчитывает на беспилотники, чтобы отпугнуть Китай от возможного нападения. Остров налаживает выпуск летающих дронов и безэкипажных ударных катеров. С их помощью планируется засекать и атаковать китайские силы при их приближении к Тайваню. Эту стратегию придумали американские военные, которые прозвали её «адским ландшафтом». Идея в том, чтобы обрушить на китайские войска несколько волн беспилотников, ракет и артиллерийского огня. Сейчас Тайвань ускоряет воплощение этого замысла в жизнь.