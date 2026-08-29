Чайки лишают жителей Британии еды примерно на £171 млн ежегодно

Британцы ежегодно теряют из-за чаек еду примерно на £171 млн (около $238 млн). К такой оценке пришли авторы исследования Compare the Market, опросившие 2000 жителей страны. Пересказ исследования опубликовал The Independent.

Около 71% участников рассказали, что птицы хотя бы раз пытались отобрать у них еду или уже успевали это сделать. Среднюю стоимость пострадавшей порции исследователи оценили в £5,50 ($7,44).

Чаще всего чайки покушаются на главное британское блюдо у моря — фиш-н-чипс. С подобными попытками сталкивались 72% респондентов, переживших нападение птиц. Далее идут сэндвичи и мороженое.

Пернатые налётчики уже заставили многих британцев менять привычки. Более трёх четвертей опрошенных признались, что выбирают другое место для еды или стараются прятать тарелки. Почти треть хотя бы раз бросала или отдавала пищу, заметив приближающуюся чайку.

На фоне исследования в городе Маргит запустили необычную акцию «Гарантия от чаек». В одном из местных кафе посетителю бесплатно заменят порцию фиш-н-чипс, если её утащит птица.

На компенсации выделили £1000 ($1353). Акция действует до тех пор, пока этот лимит не будет исчерпан.

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