В Австралии впервые выявили птичий грипп у дельфина

В Австралии впервые выявили птичий грипп H5 у дельфина. Положительный результат получили после исследования обыкновенного дельфина, обнаруженного в районе города Гулва на полуострове Флерьё в штате Южная Австралия, сообщило региональное управление первичных отраслей и регионов PIRSA.

В ведомстве подчеркнули, что заражение дельфина стало новым для Австралии развитием ситуации. При этом за рубежом случаи птичьего гриппа у дельфинов и морских свиней уже фиксировались.

Образцы направили в Австралийский центр готовности к болезням для дополнительного исследования. Специалисты отмечают, что дельфины обычно не питаются птицами, однако могут контактировать с ними в естественной среде. За последние сутки в Южной Австралии подтвердили ещё 46 эпизодов птичьего гриппа H5 среди разных видов животных. Всего с начала вспышки в штате зарегистрировано 249 подтверждённых событий.

При этом заражений домашней птицы и сельскохозяйственных животных в регионе пока не выявлено. Риск для здоровья людей власти оценивают как низкий и просят жителей не прикасаться к больным и погибшим диким животным.

Случай с дельфином стал продолжением распространения птичьего гриппа среди австралийских животных. Всего пять дней назад Life.ru писал о первом подтверждённом заражении млекопитающего в стране: вирус H5 обнаружили у погибшего длинноносого морского котика, найденного на побережье Южной Австралии. Ещё в июле инфекцию впервые выявили у местной дикой птицы — большой хохлатой крачки, после чего специалисты заговорили о распространении вируса внутри страны. Подобные переходы H5N1 на морских млекопитающих ранее уже наблюдались в других частях света: Life.ru рассказывал о массовой гибели животных в Южной Америке и распространении вируса в Антарктиде.