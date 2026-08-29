Посол РФ в Норвегии Корчунов рассказал о напутствии Харальда V

Король Харальд V правил Норвегией в период, который российский посол Николай Корчунов считает наиболее благоприятным для отношений Москвы и Осло. После смерти монарха дипломат напомнил о его позиции по событиям Второй мировой войны и роли СССР в освобождении северной части страны. Об этом он сказал RTVI.

В 2019 году Харальд V участвовал в памятной церемонии, посвящённой освобождению Северной Норвегии Красной армией. Выступая там, он утверждал, что Норвегия «знает», какие были потери. Корчунов также охарактеризовал Харальда V как фигуру, которая объединяла норвежцев. По словам посла, монарх пользовался в стране «большим уважением».

«До сих пор в памяти остаются его проникновенные слова, произнесённые в 2019 году на церемонии годовщины освобождения Северной Норвегии в 1944 году. Он сказал тогда: «Норвегия говорит «спасибо», подчеркнул, что знает, какие были потери и жертвы, и что многие солдаты, воевавшие на советской стороне, также являются норвежскими героями», — отметил Корчунов.

Напомним, Харальд V скончался в госпитале Осло на 90-м году жизни 28 августа. Монарх был госпитализирован 17 августа текущего года. Причиной обращения за медицинской помощью стали инфекция и осложнения, вызванные гемолитической анемией. С момента госпитализации король находился под постоянным наблюдением врачей. Перед смертью королевская канцелярия сообщала об ухудшении состояния здоровья монарха, которое оценивалось как «очень тяжёлое».