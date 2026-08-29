В Одессе демонтировали бюст советского биолога Ивана Мичурина

Речь идёт об учёном, чья работа была непосредственно связана с селекцией сельскохозяйственных культур. Основной результат его научной деятельности — создание новых сортов плодовых и ягодных растений. Он получил более 350 высокоценных сортов косточковых и ягодных культур.

Ранее в Одессе демонтировали русскоязычную табличку с памятника Дарту Вейдеру, который в 2015 году создали на основе бывшего монумента Владимиру Ленину. Активисты обратились в администрацию Хаджибейского района с требованием убрать надпись на русском языке. На ней было написано: «Дарт Вейдер. Отцу нации от благодарных детей и пасынков». Сам памятник появился на территории завода «Прессмаш» в 2015 году.