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29 августа, 01:28

В Одессе демонтировали бюст советского биолога Ивана Мичурина

Иван Мичурин. Обложка © Wikipedia

Иван Мичурин. Обложка © Wikipedia

Бюст российского биолога Ивана Мичурина убрали с территории Селекционно-генетического института в Одессе. О демонтаже памятника сообщило украинское издание «Общественное».

Речь идёт об учёном, чья работа была непосредственно связана с селекцией сельскохозяйственных культур. Основной результат его научной деятельности — создание новых сортов плодовых и ягодных растений. Он получил более 350 высокоценных сортов косточковых и ягодных культур.

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Ранее в Одессе демонтировали русскоязычную табличку с памятника Дарту Вейдеру, который в 2015 году создали на основе бывшего монумента Владимиру Ленину. Активисты обратились в администрацию Хаджибейского района с требованием убрать надпись на русском языке. На ней было написано: «Дарт Вейдер. Отцу нации от благодарных детей и пасынков». Сам памятник появился на территории завода «Прессмаш» в 2015 году.

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