В США задержали призывавшего к депортациям Майло Яннопулоса

Американская миграционная служба ICE задержала британского ультраправого активиста Майло Яннопулоса за нарушение правил пребывания в стране. 41-летний политический комментатор останется под стражей до выдворения из США. Информацию опубликовал аккаунт Министерства внутренней безопасности Штатов в X.

Яннопулоса задержали 27 августа в международном аэропорту Луи Армстронга в Новом Орлеане. По данным МВД США, он легально въехал в страну в мае 2019 года, однако впоследствии превысил разрешённый срок пребывания.

22 июля иммиграционный судья вынес окончательное постановление о его выдворении после того, как британец не явился на слушание по своему делу.

Теперь Яннопулос находится под стражей ICE и ожидает депортации. Точное место его содержания официально не раскрывается.

Ситуация привлекла внимание из-за прежних высказываний активиста. В прошлом году он публично поддерживал жёсткие действия миграционной службы и выступал за создание контрольных пунктов ICE в общественных местах.

Яннопулос также призывал немедленно выдворять из страны тех, кто не может подтвердить законность своего пребывания в США. Ранее он работал редактором Breitbart News, сотрудничал с Канье Уэстом и был связан с рядом представителей американского правого движения.

Ранее Life.ru писал, что власти США намерены аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз иностранцев, которые запросили убежище или уже проходят эту процедуру. Госдепартамент совместно с МВД проверяет приезжих, въехавших по краткосрочным визам, а затем попытавшихся остаться в стране на постоянной основе.