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29 августа, 02:39

В США задержали призывавшего к депортациям Майло Яннопулоса

Майло Яннопулос. Обложка © Telegram / MILO

Майло Яннопулос. Обложка © Telegram / MILO

Американская миграционная служба ICE задержала британского ультраправого активиста Майло Яннопулоса за нарушение правил пребывания в стране. 41-летний политический комментатор останется под стражей до выдворения из США. Информацию опубликовал аккаунт Министерства внутренней безопасности Штатов в X.

Яннопулоса задержали 27 августа в международном аэропорту Луи Армстронга в Новом Орлеане. По данным МВД США, он легально въехал в страну в мае 2019 года, однако впоследствии превысил разрешённый срок пребывания.

22 июля иммиграционный судья вынес окончательное постановление о его выдворении после того, как британец не явился на слушание по своему делу.

Теперь Яннопулос находится под стражей ICE и ожидает депортации. Точное место его содержания официально не раскрывается.

Ситуация привлекла внимание из-за прежних высказываний активиста. В прошлом году он публично поддерживал жёсткие действия миграционной службы и выступал за создание контрольных пунктов ICE в общественных местах.

Яннопулос также призывал немедленно выдворять из страны тех, кто не может подтвердить законность своего пребывания в США. Ранее он работал редактором Breitbart News, сотрудничал с Канье Уэстом и был связан с рядом представителей американского правого движения.

Госдеп США приостановил выдачу иммиграционных виз по всему миру
Госдеп США приостановил выдачу иммиграционных виз по всему миру

Ранее Life.ru писал, что власти США намерены аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз иностранцев, которые запросили убежище или уже проходят эту процедуру. Госдепартамент совместно с МВД проверяет приезжих, въехавших по краткосрочным визам, а затем попытавшихся остаться в стране на постоянной основе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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