Предельного возраста выплаты пенсии в России не существует, заявили в Соцфонде

Предельного возраста, после которого россиянину перестают выплачивать государственную страховую пенсию, не существует. Деньги начисляются на протяжении всей жизни получателя, сообщил ТАСС глава Социального фонда России Сергей Чирков.

«О возрасте дожития никто из профессионалов не говорит, тем более, повторяю, для государственной страховой пенсии такого показателя нет. Она выплачивается столько, сколько человек живёт, никаких ограничений здесь быть не может», — подчеркнул он.

По словам Чиркова, российская пенсионная система основана на принципе солидарности поколений. Страховые взносы, которые поступают сегодня, направляются на выплаты нынешним пенсионерам.

Отдельный механизм предусмотрен для людей, которым положена социальная пенсия. В частности, государство оказывает такую поддержку гражданам, которые из-за жизненных обстоятельств не смогли сформировать право на страховую выплату в полном объёме.

Ранее Life.ru писал, что в России предложили автоматически подключать работающих граждан к системе дополнительной пенсии. Инициативу выдвинули негосударственные пенсионные фонды: предполагается, что взносы на индивидуальный счёт будут перечислять и сотрудник, и работодатель. Для каждой стороны обсуждается тариф до 3,5% от зарплаты.