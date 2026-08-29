Курс Кишинёва на ускоренную милитаризацию отвечает прежде всего интересам западных стран. Такое мнение высказал посол России в Молдавии Олег Озеров в интервью ТАСС.

По словам дипломата, западные кураторы республики рассчитывают добиться «стратегического поражения» России и говорят о подготовке к возможному вооружённому столкновению с Москвой к 2030 году.

Он также обратил внимание на исторический опыт, при котором, по его оценке, западные страны в первую очередь втягивали в военные конфликты зависимые от них государства.

«История на множестве примеров демонстрирует, что Запад беспринципно бросал в топку военных конфликтов в первую очередь своих сателлитов. Мы наблюдаем печальный опыт применения этой стратегии на Украине», — добавил посол.

Ранее Life.ru писал, что в Кишинёве на праздновании 35-летия независимости Молдавии прошёл масштабный военный парад. В нём приняли участие более двух тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц военной и специальной техники, а среди участников были и украинские военные. На церемонию также приехал Владимир Зеленский, который провёл переговоры с Майей Санду.