ВВС США создали вертолётную эскадрилью для эвакуации руководства страны

ВВС США (USAF) сформировали на базе Эндрюс под Вашингтоном новую вертолётную эскадрилью для эксплуатации HH-60W Jolly Green II, которые будут задействованы в экстренной эвакуации руководства страны. 5-й вертолётный эскадрон активировали 27 августа — впервые за 60 лет на Эндрюс появилось новое подразделение такого типа. Об этом сообщили в пресс-службе USAF.

Подразделение станет второй вертолётной эскадрильей ВВС США в Национальном столичном регионе и будет постепенно принимать новые машины, предназначенные для выполнения особо важных задач в районе американской столицы.

HH-60W должны расширить возможности ВВС при экстренной эвакуации, поисково-спасательных операциях и медицинской помощи. Машина получила современные системы навигации, связи, метеооборудования и датчики, а также обладает большей скоростью, дальностью и грузоподъёмностью по сравнению с UH-1N Huey. Именно UH-1N сейчас используют в 1-й вертолётной эскадрилье, которая обеспечивает круглосуточное дежурство в регионе. Пока 5-я эскадрилья будет готовить экипажи и техников и получать новую технику, 1-я продолжит выполнять задачи на Huey.

ВВС рассчитывают, что 5-я эскадрилья достигнет полной готовности к 2030 году. После этого начнётся перевооружение на HH-60W и 1-й эскадрильи. Создание нового подразделения стало первым подобным шагом на Эндрюс за 60 лет. 1-я вертолётная эскадрилья действует с 1969 года и эксплуатирует UH-1N с 1971-го. Три этих вертолёта, участвовавшие во Вьетнамской войне, всё ещё находятся в строю.

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