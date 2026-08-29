Американка застрелила 11-месячного сына в лицо из-за спора об опеке

36-летняя Мадлен Вероник Дейли признала вину в убийстве своего 11-месячного сына Бэзила во время конфликта с его отцом из-за опеки. Преступление произошло в декабре 2025 года в американском штате Нью-Мексико. О признании сообщила местная прокуратура.

До этого суд в Вайоминге передал экстренную опеку над мальчиком его отцу. Дейли нарушила постановление, забрала ребёнка и уехала с ним в другой штат.

23 декабря полицейские нашли женщину вместе с сыном в доме на колёсах в сельской местности округа Грант. Пока правоохранители окружали трейлер и готовились получить ордер на обыск, изнутри раздался выстрел.

Внутри сотрудники обнаружили тяжело раненного ребёнка и Дейли с 9-миллиметровым пистолетом. Спасти мальчика не удалось. Согласно материалам следствия, смертельное ранение пришлось в область лица.

После задержания женщина заявила следователям, что поступок «того стоил», если благодаря этому отец мальчика и его родственники никогда не получат ребёнка. Она также утверждала, что считала сына находившимся в опасности рядом с отцом, однако подтверждений этим обвинениям в материалах дела не приводится.

24 августа Дейли признала вину в убийстве первой степени. Суд принял соглашение со следствием, а дату оглашения приговора назначат позднее. Женщине грозит пожизненное заключение.

Мадлен Вероник Дейли. Фото © grantcountybeat

Ранее Life.ru писал, что в Таиланде нашли восьмилетнего мальчика из США, которого отец разыскивал почти два года. Американский суд передал опеку над ребёнком мужчине, однако мать забрала сына и скрылась с ним за границей. Женщину задержали в Бангкоке, а мальчик впоследствии воссоединился с отцом.