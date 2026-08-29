США и Эквадор потопили плавучую заправку наркокартеля в Тихом океане

Американские военные перехватили и потопили судно, которое, по данным Южного командования ВС США, использовалось в интересах эквадорского наркокартеля «Лос-Чонерос». Операция прошла 28 августа в международных водах восточной части Тихого океана.

Судно выполняло роль плавучей заправочной станции и обеспечивало контрабандные перевозки наркотиков по морю, заявили в командовании.

Для перехвата с десантного корабля USS San Antonio выдвинулись американские морские пехотинцы и моряки. Они поднялись на борт, досмотрели судно и завершили операцию без происшествий. Находившихся на борту людей задержали и затем передали властям Эквадора. После этого американские военные затопили судно.

В Южном командовании утверждают, что разведка подтвердила связь плавучей заправочной станции с «Лос-Чонерос». Ранее судно уже попало под санкции Министерства финансов США.

Операция проводилась совместно с властями Эквадора. Командующий SOUTHCOM Фрэнсис Донован назвал её ударом по логистической цепочке наркоторговцев и заявил, что США продолжат подобные действия вместе с партнёрами в регионе.

Ранее Life.ru писал, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность использовать вопрос Фолклендских островов как рычаг давления на Великобританию. В Вашингтоне недовольны темпами роста британских расходов на оборону и обсуждают, насколько союзники по НАТО готовы брать на себя большую часть нагрузки по защите Европы. На этом фоне Пентагон также оценивает дальнейшее присутствие американских военных на континенте.