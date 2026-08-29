Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 03:49

Компания «Маша и Медведь» подала иск к создателю мультсериала

Обложка © Кадр из мультфильма «Маша и Медведь», реж. Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов, сц. Олег Кузовков, Олег Ужинов, Наталья Румянцева

Обложка © Кадр из мультфильма «Маша и Медведь», реж. Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов, сц. Олег Кузовков, Олег Ужинов, Наталья Румянцева

Компания-правообладатель ООО «Маша и Медведь» обратилась в суд с иском к мультипликатору и создателю сериала Олегу Кузовкову. Компания требует защитить авторские права. Информация о споре появилась в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.

Заявление зарегистрировали 12 мая 2026 года, а 10 июня приняли к производству. После подготовки материалов суд 2 июля назначил дело к рассмотрению. Заседание по делу № 02-7637/2026 назначено на 19 октября в 11:00. К карточке дела не приложены протоколы судебного заседания.

После стольких лет? Всегда! В 2026 году у школьников всё ещё в трендах тетрадки с Гарри Поттером
После стольких лет? Всегда! В 2026 году у школьников всё ещё в трендах тетрадки с Гарри Поттером

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на запрет мультфильма «Маша и Медведь» на Украине, назвав решение «перемогой по Зеленскому». Поводом для комментария стали санкции, которые Владимир Зеленский ввёл против создателей «Маши и Медведя». Ограничения предусматривают запрет на трансляцию мультфильма и блокировку связанных с ним аккаунтов в социальных сетях на территории Украины.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Маша и медведь
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar