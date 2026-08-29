Компания «Маша и Медведь» подала иск к создателю мультсериала

Компания-правообладатель ООО «Маша и Медведь» обратилась в суд с иском к мультипликатору и создателю сериала Олегу Кузовкову. Компания требует защитить авторские права. Информация о споре появилась в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.

Заявление зарегистрировали 12 мая 2026 года, а 10 июня приняли к производству. После подготовки материалов суд 2 июля назначил дело к рассмотрению. Заседание по делу № 02-7637/2026 назначено на 19 октября в 11:00. К карточке дела не приложены протоколы судебного заседания.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на запрет мультфильма «Маша и Медведь» на Украине, назвав решение «перемогой по Зеленскому». Поводом для комментария стали санкции, которые Владимир Зеленский ввёл против создателей «Маши и Медведя». Ограничения предусматривают запрет на трансляцию мультфильма и блокировку связанных с ним аккаунтов в социальных сетях на территории Украины.