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27 августа, 09:41

«Теперь дела пойдут в гору»: Захарова высмеяла Зеленского за запрет «Маши и Медведя»

Захарова назвала запрет «Маши и Медведя» на Украине «перемогой по Зеленскому»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на запрет мультфильма «Маша и Медведь» на Украине, назвав решение «перемогой по Зеленскому». Такое мнение дипломат высказала во время брифинга с журналистами.

«Видимо, теперь дела пойдут в гору у Зеленского. Вот это и есть, видимо, перемога по Зеленскому. Это то, что, видимо, должно продемонстрировать мощь и, наверное, закрепить его легитимность», — заявила Захарова.

Поводом для комментария стали санкции, которые Владимир Зеленский ввёл против создателей «Маши и Медведя». Ограничения предусматривают запрет на трансляцию мультфильма и блокировку связанных с ним аккаунтов в социальных сетях на территории Украины.

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Ранее Life.ru сообщил о санкциях Украины против создателей «Маши и Медведя». Ограничения затронули студию Animaccord и связанных с мультсериалом лиц. Киев объяснил решение претензиями к содержанию популярного детского проекта. После этого YouTube ограничил доступ к трём каналам «Маши и Медведя» для пользователей на Украине. Ограничения коснулись русскоязычной, украиноязычной и англоязычной версий каналов.

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Наталья Демьянова
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