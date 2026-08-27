«Теперь дела пойдут в гору»: Захарова высмеяла Зеленского за запрет «Маши и Медведя»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на запрет мультфильма «Маша и Медведь» на Украине, назвав решение «перемогой по Зеленскому». Такое мнение дипломат высказала во время брифинга с журналистами.

«Видимо, теперь дела пойдут в гору у Зеленского. Вот это и есть, видимо, перемога по Зеленскому. Это то, что, видимо, должно продемонстрировать мощь и, наверное, закрепить его легитимность», — заявила Захарова.

Поводом для комментария стали санкции, которые Владимир Зеленский ввёл против создателей «Маши и Медведя». Ограничения предусматривают запрет на трансляцию мультфильма и блокировку связанных с ним аккаунтов в социальных сетях на территории Украины.