«Теперь дела пойдут в гору»: Захарова высмеяла Зеленского за запрет «Маши и Медведя»
Захарова назвала запрет «Маши и Медведя» на Украине «перемогой по Зеленскому»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на запрет мультфильма «Маша и Медведь» на Украине, назвав решение «перемогой по Зеленскому». Такое мнение дипломат высказала во время брифинга с журналистами.
«Видимо, теперь дела пойдут в гору у Зеленского. Вот это и есть, видимо, перемога по Зеленскому. Это то, что, видимо, должно продемонстрировать мощь и, наверное, закрепить его легитимность», — заявила Захарова.
Поводом для комментария стали санкции, которые Владимир Зеленский ввёл против создателей «Маши и Медведя». Ограничения предусматривают запрет на трансляцию мультфильма и блокировку связанных с ним аккаунтов в социальных сетях на территории Украины.
Ранее Life.ru сообщил о санкциях Украины против создателей «Маши и Медведя». Ограничения затронули студию Animaccord и связанных с мультсериалом лиц. Киев объяснил решение претензиями к содержанию популярного детского проекта. После этого YouTube ограничил доступ к трём каналам «Маши и Медведя» для пользователей на Украине. Ограничения коснулись русскоязычной, украиноязычной и англоязычной версий каналов.
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