Назван простой способ снизить риск заражения амёбой-мозгоедом

Зажим для носа может снизить риск заражения амёбой Naegleria fowleri при купании и нырянии в пресной воде. Об этом РИА «Новости» сообщили в департаменте здравоохранения Нью-Йорка.

Опасность возникает, когда заражённая вода попадает именно в нос. Оттуда микроорганизм может проникнуть в головной мозг и вызвать первичный амёбный менингоэнцефалит — крайне редкую, но почти всегда смертельную инфекцию.

В депздраве рекомендуют зажимать нос рукой или использовать специальный зажим при нырянии в пресных водоёмах. В горячих источниках голову советуют держать над поверхностью воды.

Для промывания носа специалисты призывают использовать только дистиллированную либо предварительно прокипячённую воду. При обычном питье заражение Naegleria fowleri не происходит — опасно именно попадание содержащей амёбу воды в нос.

При этом риск для жителей Нью-Йорка в ведомстве назвали крайне низким. В городе случаев заражения не фиксировали, а большинство эпизодов в США связано с купанием в необработанной тёплой пресной воде в регионах с более жарким климатом.

Ранее Life.ru писал, что в Луизиане восьмилетняя девочка умерла после заражения амёбой Naegleria fowleri. Предположительно, она подхватила инфекцию во время купания в озере Клейборн. Ребёнка госпитализировали 15 августа, однако спустя неделю девочка скончалась из-за тяжёлого поражения мозга.