Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 04:43

В Пензенской области ПВО уничтожила летевшую к региону ракету

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

В Пензенской области утром 29 августа средства противовоздушной обороны уничтожили ракету, направлявшуюся в сторону региона. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По его данным, воздушную цель ликвидировали дежурные расчёты ПВО на границе области во время отражения атаки. Губернатор поблагодарил военных за профессиональную работу.

В Ростовской области при атаке ВСУ пострадали семь человек
В Ростовской области при атаке ВСУ пострадали семь человек

Ранее работа логистических центров Ozon в Ростовской области была приостановлена из-за угрозы беспилотников. Один из складов оказался непосредственно под ударом, там возникло небольшое возгорание. Его оперативно ликвидировали. Перед атакой сотрудников успели эвакуировать, поэтому, по предварительной информации компании, обошлось без пострадавших.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar