В Пензенской области ПВО уничтожила летевшую к региону ракету

В Пензенской области утром 29 августа средства противовоздушной обороны уничтожили ракету, направлявшуюся в сторону региона. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По его данным, воздушную цель ликвидировали дежурные расчёты ПВО на границе области во время отражения атаки. Губернатор поблагодарил военных за профессиональную работу.

Ранее работа логистических центров Ozon в Ростовской области была приостановлена из-за угрозы беспилотников. Один из складов оказался непосредственно под ударом, там возникло небольшое возгорание. Его оперативно ликвидировали. Перед атакой сотрудников успели эвакуировать, поэтому, по предварительной информации компании, обошлось без пострадавших.