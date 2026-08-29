В Сумах убили начальника городского ТЦК Андрея Пугача

Начальник Сумского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрей Пугач убит в Сумах. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

«В Сумах убит начальник Сумского городского ТЦК и СП полковник Пугач Андрей Юрьевич», — рассказал собеседник агентства.

Украинские власти на момент публикации официально не комментировали причины гибели начальника городского военкомата, они были засекречены.

Ранее на Украине участились нападения на сотрудников территориальных центров комплектования. Так, 12 августа Life.ru сообщал о нападении мужчины с ножом на группу ТЦК в Волынской области. Один военнослужащий получил тяжёлое ранение в живот, ещё один пострадал в ходе конфликта.