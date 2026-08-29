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29 августа, 05:13

В Сумах убили начальника городского ТЦК Андрея Пугача

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Начальник Сумского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрей Пугач убит в Сумах. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

«В Сумах убит начальник Сумского городского ТЦК и СП полковник Пугач Андрей Юрьевич», — рассказал собеседник агентства.

Украинские власти на момент публикации официально не комментировали причины гибели начальника городского военкомата, они были засекречены.

30 тысяч душ: Буданов* поставил кровавый KPI людоловам из ТЦК
30 тысяч душ: Буданов* поставил кровавый KPI людоловам из ТЦК

Ранее на Украине участились нападения на сотрудников территориальных центров комплектования. Так, 12 августа Life.ru сообщал о нападении мужчины с ножом на группу ТЦК в Волынской области. Один военнослужащий получил тяжёлое ранение в живот, ещё один пострадал в ходе конфликта.

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