Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Украина 136 раз нарушила мораторий на удары по энергетическим объектам весной 2025 года. По словам дипломата, договорённость активно продвигала американская сторона, однако Киев, как считает Галузин, не стал её соблюдать.

«…То же касается и моратория на удары по энергообъектам весной 2025 года - тогда Киев нарушил его 136 раз. Напомню, кстати, что этот мораторий активно продвигала американская сторона, а режим Владимира Зеленского, по сути, вытер об нее ноги», — сказал замглавы МИД в интервью РИА «Новости».

Речь идёт о договорённости, которую обсуждали после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта 2025 года. Американский президент предложил сторонам конфликта на Украине на 30 дней отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре. Российский лидер поддержал инициативу. Владимир Зеленский также заявил о согласии Киева на предложенные условия. Но 19 апреля 2025 года Путин рассказал, что украинская сторона неоднократно нарушала договорённость.