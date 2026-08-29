Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 05:33

Бывшего президента Эквадора Ленина Морено приговорили к 5 годам за коррупцию

Бывший президент Эквадора Ленин Морено. Обложка © Wikipedia / CortelDH

Бывший президент Эквадора Ленин Морено. Обложка © Wikipedia / CortelDH

Бывшего президента Эквадора Ленина Морено приговорили к пяти годам лишения свободы по коррупционному делу, связанному со строительством крупнейшей в стране ГЭС Coca Codo Sinclair. Суд также пожизненно запретил экс-лидеру занимать государственные должности, сообщает El Comercio.

Следствие установило, что китайская Sinohydro перечисляла крупные суммы компаниям из окружения бизнесмена Конто Патиньо. Затем средства распределялись между другими фирмами и физлицами, включая родственников Морено. Через одну из задействованных в схеме структур прошло $76,18 млн.

Жену бывшего президента Росио Гонсалес и его дочь Ирину суд признал пособницами и назначил каждой по два года и шесть месяцев заключения. Ещё четыре фигуранта, включая Патиньо и бывшего посла Китая в Эквадоре Цая Жунго, получили по пять лет.

Осуждённых обязали вернуть государству суммы, втрое превышающие размер полученной ими незаконной выгоды. Морено обвинения отвергает и заявляет, что денег не получал. Ответственность за договорённости вокруг проекта он возлагает на прежнее руководство страны.

Морено занимал пост вице-президента Эквадора с 2007 по 2013 год, а в 2017-м сам возглавил государство. Первоначально он считался политическим союзником своего предшественника Рафаэля Корреа, однако после выборов их отношения резко ухудшились.

Фёдоров призвал Зеленского ответить, знал ли он о коррупции в своём окружении
Фёдоров призвал Зеленского ответить, знал ли он о коррупции в своём окружении

В конце 2025 года стало известно, что экс-президент Эквадора Ленин Морено предстанет перед судом по делу о взятках при строительстве ГЭС Coca Codo Sinclair. Следствие считает, что коррупционная схема действовала в 2007–2013 годах, когда Морено был вице-президентом, а связанные с ним лица получили около $76,1 млн.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Эквадор
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar