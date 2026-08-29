«Ваш ребёнок опубликовал ужасное»: Мошенники придумали новый развод для родителей

Мошенники начали рассылать родителям сообщения от имени «мамы одноклассника», чтобы заставить их перейти по вредоносной ссылке. О новой схеме РИА «Новости» рассказал сенатор Артём Шейкин.

По схеме неизвестная женщина представляется родительницей ученика из класса и утверждает, что ребёнок якобы разместил в Сети что-то «недопустимое» или «ужасное». В сообщении сразу предлагают открыть ссылку и посмотреть публикацию.

«В мессенджерах набирает обороты новая схема обмана, нацеленная на родителей. Незнакомая женщина пишет в мессенджере, представляется мамой одноклассника и просит посмотреть, что якобы публикует ваш сын или дочь. Формулировка обычно подобрана так, чтобы вызвать немедленную реакцию: ребёнок опубликовал что-то «недопустимое» или «ужасное». Рядом с этим сообщением всегда ссылка», — сказал Шейкин.

По словам сенатора, главная задача аферистов — вызвать тревогу и не дать человеку время проверить отправителя. После перехода может открыться поддельный сайт, где попросят ввести логин, пароль, номер телефона или код из СМС.

Для убедительности злоумышленникам необязательно знать подробности о семье. Они могут назвать имя ребёнка или родителя, сослаться на школьный чат и представить себя знакомым человеком.

Шейкин рекомендует не открывать подозрительные ссылки и сначала выяснить, кто именно отправил сообщение. При необходимости информацию стоит проверить напрямую через ребёнка или другого известного родителя.

«Важно также регулярно обсуждать с детьми, какую информацию они оставляют в открытом доступе. Данные о школе, друзьях, семье и повседневной жизни могут использоваться для того, чтобы сделать такое фишинговое сообщение более убедительным», — отметил сенатор.

Ранее Life.ru писал о другой схеме, направленной на родителей школьников. Аферисты рассылали сообщения от имени родительского комитета о школьном питании, праздниках, кружках и собраниях, после чего отправляли получателей на фишинговые страницы для авторизации. Подробнее о схеме мошенников с родительскими чатами.